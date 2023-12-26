«Rafale» против Су-30СМ: схватка в небе Средней Азии

Франция очень активно пытается войти на мировой рынок продажи вооружений с самолетами "Рафаль", пытаясь потеснить российские самолеты в странах Средней Азии, исконных пользователей советского и российских вооружений.
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