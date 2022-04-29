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На заседании Думы Владивостока принят ряд важнейших решений — в том числе по бюджету

На заседании Думы Владивостока принят ряд важнейших решений — в том числе по бюджету

В первом чтении приняла проект МПА о внесении изменения в Устав города Владивостока, которым предлагается установить мажоритарную избирательную систему — депутаты Думы города Владивостока будут избираться по одномандатным избирательным округам.

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