На заседании Думы Владивостока принят ряд важнейших решений — в том числе по бюджету

В первом чтении приняла проект МПА о внесении изменения в Устав города Владивостока, которым предлагается установить мажоритарную избирательную систему — депутаты Думы города Владивостока будут избираться по одномандатным избирательным округам.
В первом чтении приняла проект МПА о внесении изменения в Устав города Владивостока, которым предлагается установить мажоритарную избирательную систему — депутаты Думы города Владивостока будут избираться по одномандатным избирательным округам.
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