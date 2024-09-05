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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Bethesda: Активная поддержка Fallout 76 не помешает разрабатывать Fallout 5 Геймеры опас...

Bethesda: Активная поддержка Fallout 76 не помешает разрабатывать Fallout 5 Геймеры опас...

Bethesda: Активная поддержка Fallout 76 не помешает разрабатывать Fallout 5Геймеры опасаются, что из-за фокуса Bethesda на развитии многопользовательской Fallout 76 может пострадать разработка Fallout 5, но такого не будет.

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