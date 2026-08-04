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После визита Путина на заправках Красноярска снова выросли цены

После визита Путина на заправках Красноярска снова выросли цены

В Красноярске снижение цен на топливо продлилось менее двух суток. Об этом пишет издание prmira.ru. По данным журналистов, 4 августа на заправках «Красноярскнефтепродукта» в краевом центре, а также в Сосновоборске и Железногорске резко повысили стоимость бензина.

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