После визита Путина на заправках Красноярска снова выросли цены

В Красноярске снижение цен на топливо продлилось менее двух суток. Об этом пишет издание prmira.ru. По данным журналистов, 4 августа на заправках «Красноярскнефтепродукта» в краевом центре, а также в Сосновоборске и Железногорске резко повысили стоимость бензина.
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