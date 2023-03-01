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Боец UFC Алексеева о бое Рахмонова и Нила: «Шавкат разносит полусредний дивизион»

Российский боец UFC Ирина Алексеева поделилась своим мнением о поединке Шавката Рахмонова и Джеффа Нила, который состоится 5 марта на UFC 285: «Мы все видим, как Шавкат разносит полусредний дивизион.

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