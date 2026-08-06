В Арктику полезли. ЕС широко размахнулся с санкциями, а вышло бледненько

Европейский союз сообщил 23 июля о новом пакете санкций против России. Среди них санкции против более чем 40 судов российского теневого флота — тех, которые идут под флагами экзотических стран, таких как Сьерра-Леоне, Габон или Панама, но на самом деле оплачивает их Россия.