Этот поезд поразил немцев и наших. Машинист либо не знал, либо имел стальные нервы (2021)

Про этот удивительный и реальный эпизоды сражения за город Калинин знают немногие. В 2020 году про него впервые рассказывал историк Максим Фоменко.
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