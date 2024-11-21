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Закон и Порядок

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«Призрак коммунизма»: американская электроника под колпаком у КПК 

«Призрак коммунизма»: американская электроника под колпаком у КПК 

Елена Острякова.   20.11.2024 16:46   Расположенные в Китае американские компании находятся под жестким контролем коммунистической партии Китая (КПК), ячейка которой есть в каждой компании.

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