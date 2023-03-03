Командир ВСУ “Мадьяр” заявил о приказе экстренно покинуть Артёмовск: “Выбыть из города”

Он в своём видеообращении рассказал, что такое условие было поставлено перед украинскими подразделения ночью 2 мартаКомандир украинских подразделений сообщил, что был получен приказ немедленно покинуть Артёмовск (украинское название Бахмут).
Он в своём видеообращении рассказал, что такое условие было поставлено перед украинскими подразделения ночью 2 мартаКомандир украинских подразделений сообщил, что был получен приказ немедленно покинуть Артёмовск (украинское название Бахмут).
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