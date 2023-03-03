Царьград

5 447 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Вся разница в том, что народ судит по их количеству в общественных местах, а чиновники по притоку взяток от мигрантов...Уральский чиновни...
  • Андрей Павлов
    Какие нестыковки? Картина Репина "Не ждали", вот и все нестыковки. Из той же картины долетевший до Подмосковья дрон.В брянском теракт...
  • Елена Бреслова
    👍🤝👏 именно так!!!!! а ещё тявкнул против страны и народа - всё не сенатор ты больше и остаток дней шьёшь ватники д...Русские разведчик...

Командир ВСУ “Мадьяр” заявил о приказе экстренно покинуть Артёмовск: “Выбыть из города”

Командир ВСУ “Мадьяр” заявил о приказе экстренно покинуть Артёмовск: “Выбыть из города”

Он в своём видеообращении рассказал, что такое условие было поставлено перед украинскими подразделения ночью 2 мартаКомандир украинских подразделений сообщил, что был получен приказ немедленно покинуть Артёмовск (украинское название Бахмут).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх