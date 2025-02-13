Отключение электроэнергии, в связи с плановыми работами, в Новоаннинском: ⚡️⚡️⚡️ 13 февраля с 13.00 до 17.
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Отключение электроэнергии, в связи с плановыми работами, в Новоаннинском: ⚡️⚡️⚡️ 13 февраля с 13.00 до 17.