Невозможно забыть эффектную демонстрацию «большой любви» Зеленского и Дуды, жаркие объятия и заверения в поддержке и помощи в 2022 г.
«Быдло» и «шляхта»
Комментарии
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лл
лина любимцева
Да кто такой Зеленский, чтобы в одиночку решать, БУДЕТ граница между Украиной и Польшей, ИЛИ НЕ БУДЕТ?!! Такие вопросы, в одиночку, не решаются!! Наркоман хренов!!
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14 час.
Александр Симаков
Такие вопросы очень даже хорошо решаются в одиночку - американцами. Как скажут, так Зеленский и решит.
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7 час.
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