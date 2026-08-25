Полномочия Бастрыкина продлены: Какие изменения были приняты под его руководством - Малофеев напомнил

Учредитель Царьграда Константин Малофеев в связи с продлением полномочий Александра Бастрыкина напомнил, какие изменения были приняты под его руководством, и пожелал главе СК ещё долго работать на благо Отечества.
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