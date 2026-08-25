Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 584 подписчика

Полномочия Бастрыкина продлены: Какие изменения были приняты под его руководством - Малофеев напомнил

Полномочия Бастрыкина продлены: Какие изменения были приняты под его руководством - Малофеев напомнил

Учредитель Царьграда Константин Малофеев в связи с продлением полномочий Александра Бастрыкина напомнил, какие изменения были приняты под его руководством, и пожелал главе СК ещё долго работать на благо Отечества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии