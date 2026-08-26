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Газета.ру

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Тарасова заявила, что комиссию ISU нужно уничтожить в случае недопуска россиян

Тарасова заявила, что комиссию ISU нужно уничтожить в случае недопуска россиян

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в интервью РИА Новости заявила, что необходимо применить жесткие меры к комиссии ISU, если будет остановлен процесс допуска российских атлетов к международным стартам.

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