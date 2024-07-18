МОК утвердил окончательный список российских участников Олимпиады. В него вошли 15 человек

МОК назвал российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде. Пресс-служба МОК назвала окончательный список российских спортсменов, которые допущены к Олимпиаде и решили на ней выступить, в список вошли 15 человек, 7 из них выступят в теннисе.
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