МОК утвердил окончательный список российских участников Олимпиады. В него вошли 15 человек

МОК назвал российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде. Пресс-служба МОК назвала окончательный список российских спортсменов, которые допущены к Олимпиаде и решили на ней выступить, в список вошли 15 человек, 7 из них выступят в теннисе.