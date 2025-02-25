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Немецкий политик Нимайер: стремление Мерца усиливать армию ужасает

Немецкий политик Нимайер: стремление Мерца усиливать армию ужасает

Стремление лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца и министра обороны ФРГ Бориса Писториуса к наращиванию военного потенциала страны и подготовке к потенциальному конфликту вызывает тревогу, особенно в контексте возможного противостояния с Россией, отметил Ральф Нимайер, глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет.

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