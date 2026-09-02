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МЕДИА ТОК

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Жительниц Челябинской области будут судить за незаконную продажу табачной продукции

Жительниц Челябинской области будут судить за незаконную продажу табачной продукции

Гражданки торговали немаркированными сигаретами в торговом павильоне, специализирующемся на реализации продуктов питания.

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