Правда ли, что в России собираются скоро разблокировать доступ к Instagram*?

О том, какие условия для этого требуются, высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков В России вновь вернулись к обсуждению возможной разблокировки Instagram* (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
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