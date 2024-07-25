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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Правда ли, что в России собираются скоро разблокировать доступ к Instagram*?

Правда ли, что в России собираются скоро разблокировать доступ к Instagram*?

О том, какие условия для этого требуются, высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков В России вновь вернулись к обсуждению возможной разблокировки Instagram* (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

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