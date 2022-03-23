Планшеты Apple iPad: на что жалуются их владельцы

Форумы наводнили жалобы на новые планшеты Apple. Владельцы утверждают, что iPad Air имеет заметно более тонкий алюминиевый корпус, который скрипт от любого прикосновения, а лёгкое давление на заднюю часть устройства может деформировать дисплей.
Форумы наводнили жалобы на новые планшеты Apple. Владельцы утверждают, что iPad Air имеет заметно более тонкий алюминиевый корпус, который скрипт от любого прикосновения, а лёгкое давление на заднюю часть устройства может деформировать дисплей.
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