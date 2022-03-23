Планшеты Apple iPad: на что жалуются их владельцы

Форумы наводнили жалобы на новые планшеты Apple. Владельцы утверждают, что ‌iPad Air‌ имеет заметно более тонкий алюминиевый корпус, который скрипт от любого прикосновения, а лёгкое давление на заднюю часть устройства может деформировать дисплей.