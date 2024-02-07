Названа дата первого обнаружения допинга у Валиевой

Стокгольмская лаборатория впервые нашла допинг в пробе Валиевой 11 января. После этого до 7 февраля специалисты несколько раз перепроверяли анализы, проводили процедуры контроля качества аппаратуры и пробовали новые методы проверки.
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