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Украинцы обрадуются, если на депутатов Рады упадет потолок – признание нардепа Бужанского

Украинцы обрадуются, если на депутатов Рады упадет потолок – признание нардепа Бужанского

Украинцы обрадуются, если стеклянный купол Верховной рады обрушится на депутатов. Такое заявление 7 сентября сделал украинский парламентарий Максим Бужанский в эфире YouTube-канала Politeka Online .

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