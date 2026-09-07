Украинцы обрадуются, если стеклянный купол Верховной рады обрушится на депутатов. Такое заявление 7 сентября сделал украинский парламентарий Максим Бужанский в эфире YouTube-канала Politeka Online .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T Зеленский внезапн...
- T Эстония намерена ...
- Эстония намерена ...
не ново, Надюха уже это планировала...