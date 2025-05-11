Под Приозерском погиб шестилетний мальчик

Следователи Ленобласти устанавливают обстоятельства случившегося Как сообщила пресс-служба Следственного комитета Ленинградской области, по предварительным данным, 10 мая 2025 года в посёлке Мельниково Приозерского района Ленинградской области ребенок забрался на большой камень рядом с берегом реки Вуокса, поскользнулся на нем, при падении ударился лицом о камень и упал в воду.