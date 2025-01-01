Милитаризм, авангард и культ машин в футуризме

Футуризм — одно из агрессивных модернистских художественных течений первой трети ХХ века в литературе, живописи, скульптуре, музыке, театре и кинематографе, зародившееся в Италии и пользовавшееся определенной популярностью в России, Франции, Испании, Германии, Англии, Португалии и некоторых других странах.