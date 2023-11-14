По мнению представителя МИД Северной Кореи Чо Чхоль Су, в результате Белый дом может получить "второй Афганистан", а поражение Соединенных Штатов на Украине станет не менее масштабным США уничтожают мир в Европе поставками Украине запрещенных вооружений.