Не в касту: что на самом деле разжигает конфликты в Индии

Индия у многих до сих пор ассоциируется с кастами. Причем их уже давно не четыре, а гораздо больше. Так, в Мумбаи, помимо культовых трущоб Дхарави находится огромная прачечная под открытом небом, где работают представители низших каст.
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