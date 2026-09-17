«Губернатор публично высказался в мою поддержку, но омские чиновники меня душат» - Олег Смолин заявил, что в регионе ему мешают проводить избирательную кампанию.
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