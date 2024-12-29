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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В 9 матчах подряд между «Ювентусом» и «Фиорентиной» зашел тотал меньше 2,5 голов. 1.70 – продление тренда

«Ювентус» примет «Фиорентину» в 18-м туре Серии А. «Ювентус» – фаворит с коэффициентом 1.85. На «Фиорентину» можно поставить за 5.

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