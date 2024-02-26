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«Спасибо» Пашиняну: данные ПВО месяцами «утекали» на Запад – вот, почему всё падает

«Спасибо» Пашиняну: данные ПВО месяцами «утекали» на Запад – вот, почему всё падает

 Сегодня 121K прочитали Пашинян сделал сразу море «подарков» нашим парням на 23 февраля. Ну а как иначе? «Союзник» же!.

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