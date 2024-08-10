Кристиан Хорнер: Мы можем поставлять двигатели четырём командам

Кристиан Хорнер: Мы можем поставлять двигатели четырём командамRed Bull Content Pull Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер сообщил, что команда не спешит заключать сделки по двигателю с другими командами.
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