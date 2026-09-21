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Царьград

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"Как Укупник": Преображение за 28 тысяч рублей довело жительницу России до слез

"Как Укупник": Преображение за 28 тысяч рублей довело жительницу России до слез

Юрист Людмила Блитман заплатила 28 тысяч рублей за сложное окрашивание и стрижку, но результат её разочаровал - женщина в слезах пожаловалась, что стала похожа на Укупника.

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