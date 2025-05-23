Чудеса Енисейской Сибири: открывая тайны староверов и величие гор Путорана Юлия ЧелкановаЧудеса Енисейской Сибири простираются от величественных природных ландшафтов до уникальных культурных традиций, которые сохраняются здесь на протяжении веков.