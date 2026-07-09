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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани ряд улиц остался без света

В Рязани ряд улиц остался без света

Из-за аварии обесточенными оказались следующие адреса: Соборная, Новослободская, Посадский переулок, Кремлевский вал, Семинарская, Маргелова, Некрасова, Сенная, Лево-Лыбедская, Ленина, Трубежная набережная, Кольцова.

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