В Рязани ряд улиц остался без света

Из-за аварии обесточенными оказались следующие адреса: Соборная, Новослободская, Посадский переулок, Кремлевский вал, Семинарская, Маргелова, Некрасова, Сенная, Лево-Лыбедская, Ленина, Трубежная набережная, Кольцова.
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