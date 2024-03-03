Актер Пол Уд скончался после операции на мозге

Канадский артист Пол Уд скончался в субботу утром в возрасте 69 лет. Согласно информации, полученной от его семьи, причиной смерти Уда стали осложнения после операции на мозге, в результате которой была удалена опухоль.
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