Четыре дня атаки: мощная магнитная буря с 26 по 31 мая 2025

Конец мая 2025 года сулит не только солнечное тепло, но и серьёзное космическое испытание. По прогнозам метеорологов и астрономов, с 28 по 31 мая Землю накроет продолжительная магнитная буря уровня Kp 5, которая продлится четыре дня подряд.