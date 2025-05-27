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Четыре дня атаки: мощная магнитная буря с 26 по 31 мая 2025

Четыре дня атаки: мощная магнитная буря с 26 по 31 мая 2025

Конец мая 2025 года сулит не только солнечное тепло, но и серьёзное космическое испытание. По прогнозам метеорологов и астрономов, с 28 по 31 мая Землю накроет продолжительная магнитная буря уровня Kp 5, которая продлится четыре дня подряд.

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