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Коротко о главном

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Сальдо: ВСУ обстреливают Херсон из жилых кварталов

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные ведут огонь из жилых кварталов Херсона и одновременно обстреливают сам город, превращая жителей в расходный материал для киевского режима.

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