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"Ты заслужил". В США набросились на Блинкена из-за его прощальной речи

"Ты заслужил". В США набросились на Блинкена из-за его прощальной речи

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Комментарии
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Eduard
В Америке пытаются повеситт за поцелуй 20 лет назад,а вот такие негодяи спонсирующие войны получают &quot;Премии мира7! Как вам &quot;культурный Запад&quot;,это и есть их &quot;ценность&quot;?
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1 д.
Eduard
Статья&quot;Преступление против Человечества&quot; относится ко всему режиму Байдена и Зеленского! Это реальные преступления,а не те которые &quot;наверное&quot;!
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1 д.
Eduard
Это американцы и европейцы совершили в Киеве переворот,а затем снабжали их оружием словно имели право!
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1 д.

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