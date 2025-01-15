Госсекретарь США Энтони Блинкен стал самым настоящим военным преступником, заслуживающим соответствующего наказания, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X.
"Ты заслужил". В США набросились на Блинкена из-за его прощальной речи
Комментарии
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Eduard
В Америке пытаются повеситт за поцелуй 20 лет назад,а вот такие негодяи спонсирующие войны получают "Премии мира7! Как вам "культурный Запад",это и есть их "ценность"?
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1 д.
Eduard
Статья"Преступление против Человечества" относится ко всему режиму Байдена и Зеленского! Это реальные преступления,а не те которые "наверное"!
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1 д.
Eduard
Это американцы и европейцы совершили в Киеве переворот,а затем снабжали их оружием словно имели право!
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1 д.
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