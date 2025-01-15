Eduard В Америке пытаются повеситт за поцелуй 20 лет назад,а вот такие негодяи спонсирующие войны получают "Премии мира7! Как вам "культурный Запад",это и есть их "ценность"?

Eduard Статья"Преступление против Человечества" относится ко всему режиму Байдена и Зеленского! Это реальные преступления,а не те которые "наверное"!