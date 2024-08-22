Ресторанный рынок Китая: адаптация к меняющимся потребительским вкусам и технологиям

Ресторанный рынок Китая после пандемии продемонстрировал значительное восстановление. В 2023 году китайский рынок общественного питания достиг 5,2 триллиона юаней, увеличившись на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и, по сути, вернув рыночные масштабы индустрии общественного питания на допандемический уровень.