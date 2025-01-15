Подарки под нотариальным присмотром

Вступил в силу еще один закон, направленный на защиту недвижимости россиян от действий мошенников. Отныне договор дарения недвижимого имущества должен быть удостоверен нотариальноВ самом конце декабря 2024 года «Бизнес FM» рассказывал о новых инициативах, призванных дополнительно защитить недвижимость россиян от мошенников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии