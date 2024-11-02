Казан консерваториясе династияләр фестивале кысаларында «Җиде Бах» концертын оештыра

7 ноябрьдә 18:30 сәгатьтә Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе I Халыкара музыкаль династияләр фестивале кысаларында Салих Сәйдәшев исемендәге Зур концертлар залында «Җиде Бах» концертын оештыра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии