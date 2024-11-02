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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Казан консерваториясе династияләр фестивале кысаларында «Җиде Бах» концертын оештыра

Казан консерваториясе династияләр фестивале кысаларында «Җиде Бах» концертын оештыра

7 ноябрьдә 18:30 сәгатьтә Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе I Халыкара музыкаль династияләр фестивале кысаларында Салих Сәйдәшев исемендәге Зур концертлар залында «Җиде Бах» концертын оештыра.

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