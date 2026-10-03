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Аргументы и Факты

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Кадыров заявил, что воспринял присвоение ему звания генерала как аванс

Кадыров заявил, что воспринял присвоение ему звания генерала как аванс

Рамзан Кадыров прокомментировал присвоение ему звания генерала армии. Он назвал это авансом и подчеркнул, что с высокими званиями и регалиями растёт и ответственность.

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