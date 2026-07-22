«Картоночный майдан» быстро продавил «несгибаемого» Зеленского: через несколько часов после публикации ИА Регнум о том, что в качестве нового командующего улица продавливает генерала Михаила Драпатого, глава режима объявил, что тот им и станет.
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