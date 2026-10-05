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The Eurasia Daily news agency

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The daughter of the main Russian director married the head of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug

The daughter of the main Russian director married the head of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug

The governor of Khanty-Mansi Autonomous Okrug Ruslan Kukharuk, who was previously the mayor of Tyumen, married actress Nadezhda Mikhalkova, daughter of actor and director, People's Artist of the RSFSR Nikita Mikhalkov.

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