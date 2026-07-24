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Царьград

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Малек Дудаков: Новые пошлины США не повлияют на Россию

Малек Дудаков: Новые пошлины США не повлияют на Россию

Политолог Малек Дудаков прокомментировал новые пошлины США на товары из 60 стран, включая Россию. Он отметил, что из-за малозначительного товарооборота и исключений для критически важного сырья, введенные тарифы не окажут существенного влияния на российскую экономику.

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