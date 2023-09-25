Сила Украины в том… что ее НЕТ

Интервью Сергея Кургиняна белорусскому телеканалу «БелТА» от 8 сентября 2023 года Андрей Воропай: Сергей Ервандович, если Вы не против, нашу беседу хотелось бы начать с такого события, как визит госсекретаря США Блинкена в Киев.