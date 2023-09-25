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Сила Украины в том… что ее НЕТ

Сила Украины в том… что ее НЕТ

Интервью Сергея Кургиняна белорусскому телеканалу «БелТА» от 8 сентября 2023 года Андрей Воропай: Сергей Ервандович, если Вы не против, нашу беседу хотелось бы начать с такого события, как визит госсекретаря США Блинкена в Киев.

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Комментарии
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Андрей nirVAna
ДА И !!!
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15 час.
Андрей nirVAna
СОЮЗ СОВЕТОВ БЫЛ РАЗРУШЕН , ЧТОБЫ ПОГЛОТИТЬ ЗАПАД . БЕЗ СМЕРТИ НЕТ ЖИЗНИ , БЕЗ ЖЕРТВЫ САМОГО ЗЕРНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ КОЛОСА !!!
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15 час.

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