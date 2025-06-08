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Иркутск Сегодня

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Губернатор Приангарья предложил укрепить сотрудничество с Арменией: прямые рейсы и рост торговли

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 6 июня на 10-м армяно-российском межрегиональном форуме в Ереване подчеркнул ключевую роль межрегиональных связей в укреплении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Россией и Арменией.

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