Губернатор Приангарья предложил укрепить сотрудничество с Арменией: прямые рейсы и рост торговли

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 6 июня на 10-м армяно-российском межрегиональном форуме в Ереване подчеркнул ключевую роль межрегиональных связей в укреплении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Россией и Арменией.
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