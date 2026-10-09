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Модули дата-центра "Яндекса" в Калуге вышли из строя после атаки дронов

Модули дата-центра "Яндекса" в Калуге вышли из строя после атаки дронов

Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС Несколько модулей дата-центра "Яндекса" в Калуге полностью выведены из строя в результате атаки украинских беспилотников.

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