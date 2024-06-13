Дом старшего брата Максима Галкина обыскали силовики

Дом старшего брата юмориста Галкина обыскали по делу о хищениях в Минобороны РФМаксим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) с братом Дмитриемmaxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Силовики пришли с обысками в дом и офис Дмитрия Галкина — старшего брата юмориста Максима Галкина*.
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