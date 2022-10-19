Депутат Госдумы Шеремет назвал Илона Маска перспективным кандидатом в президенты США

Михаил Шеремет, член комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, назвал американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска перспективным кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки.
Михаил Шеремет, член комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, назвал американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска перспективным кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки.
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