Глава Минэкономики Литвы заставила литовцев донатить ВСУ без их ведома

Министр экономики Литвы Аушрине Армонайте под мнимым предлогом вынудила граждан страны отправлять деньги украинским войскам без их ведома — комитет по этике Сейма признал вину чиновника в обмане литовцев.
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