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Глава Минэкономики Литвы заставила литовцев донатить ВСУ без их ведома

Глава Минэкономики Литвы заставила литовцев донатить ВСУ без их ведома

Министр экономики Литвы Аушрине Армонайте под мнимым предлогом вынудила граждан страны отправлять деньги украинским войскам без их ведома — комитет по этике Сейма признал вину чиновника в обмане литовцев.

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