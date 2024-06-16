Особняк Пугачевой подорожал почти на 20 млн

Ранее дом в деревне Бережки на первой линии Истpинскoго водохранилища был переписан на Никиту Преснякову Фото: социальные сети В воскресенье, 16 июня, агентство недвижимости, которое продает особняк Пугачевой, выставило новую цену на недвижимость Примадонны: цена выросла сразу на 19 с лишним миллионов рублей.