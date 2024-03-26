Первый масличный завод полного цикла открыли в Бурятии

В поселке Медведчиково в Улан-Удэ в марте 2024 года открыли первый масличный завод полного цикла. Предприятие включает закуп, производство, хранение, переработку семян, производство и реализацию прессованного рапсового и льняного масла и жмыха.
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